Slater'dan Bir Zafer Daha

11 dünya sörf şampiyonluğu bulunan Amerikalı sörfçü Kelly Slater, Dünya Sörf Ligi Billabong Pro Pipeline ünvanını da elde etti. Bu zafer Hawai, Oahu'da 50. doğum gününden bir hafta önce geldi. Bu Slater'ın kariyerindeki 56. şampiyonluğu. Slater, 11 Şubat'ta 50. doğum gününü kutlayacak

DailyMotion.com - Güncel