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Slater'dan Bir Zafer Daha

DailyMotion.com - Güncel
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11 dünya sörf şampiyonluğu bulunan Amerikalı sörfçü Kelly Slater, Dünya Sörf Ligi Billabong Pro Pipeline ünvanını da elde etti.

11 dünya sörf şampiyonluğu bulunan Amerikalı sörfçü Kelly Slater, Dünya Sörf Ligi Billabong Pro Pipeline ünvanını da elde etti. Bu zafer Hawai, Oahu'da 50. doğum gününden bir hafta önce geldi. Bu Slater'ın kariyerindeki 56. şampiyonluğu. Slater, 11 Şubat'ta 50. doğum gününü kutlayacak

DailyMotion.com - Güncel

Kelly Slater, Doğum, Güncel, Haber

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