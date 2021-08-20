Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu!

2011 yılında piyasaya çıkan The Elder Scrolls V: Skyrim, 10. yıl dönümü versiyonunun Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilip Bethesda Softworks tarafından piyasaya sürülen serbest dünya tipi aksiyon RPG oyunu, The Elder Scrolls V: Skyrim'ın 10. yıl dönümü sürümü yeni nesil konsollar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Bethesda, Skyrim'i piyasaya sürmesiyle beraber çeşitli geliştirmeler de getirdiğini duyurdu. Bethesda'nın Xbox tarafından satın alınmasının ardından, The Elder Scrolls gibi oyunların Sony platformunda kullanılabilirliği bir endişe kaynağı oluşmuştu. 2011'de piyasaya sürülen Skyrim, o zamandan beri çok sayıda yeni sürüm aldı. En son Skyrim'in beşinci yıl dönümünü kutladığı 2016'da, PlayStation 4 ve Xbox One için yeniden düzenlenmişti.

Skyrim 10th Anniversary Edition, 11 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek. Yıl dönümü sürümü, 10 yıllık içeriğin yanı sıra bazı yeni özellikler içerecek. İşte, 10. yıl dönümü sürümü için eklenen bazı özellikler...

TESV SKYRIM ANNIVERSARY EDITION'A EKLENEN ÖZELLİKLER