Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu!
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Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu!

Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2011 yılında piyasaya çıkan The Elder Scrolls V: Skyrim, 10. yıl dönümü versiyonunun Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilip Bethesda Softworks tarafından piyasaya sürülen serbest dünya tipi aksiyon RPG oyunu, The Elder Scrolls V: Skyrim'ın 10. yıl dönümü sürümü yeni nesil konsollar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Bethesda, Skyrim'i piyasaya sürmesiyle beraber çeşitli geliştirmeler de getirdiğini duyurdu. Bethesda'nın Xbox tarafından satın alınmasının ardından, The Elder Scrolls gibi oyunların Sony platformunda kullanılabilirliği bir endişe kaynağı oluşmuştu. 2011'de piyasaya sürülen Skyrim, o zamandan beri çok sayıda yeni sürüm aldı. En son Skyrim'in beşinci yıl dönümünü kutladığı 2016'da, PlayStation 4 ve Xbox One için yeniden düzenlenmişti.

Skyrim 10th Anniversary Edition, 11 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek. Yıl dönümü sürümü, 10 yıllık içeriğin yanı sıra bazı yeni özellikler içerecek. İşte, 10. yıl dönümü sürümü için eklenen bazı özellikler...

TESV SKYRIM ANNIVERSARY EDITION'A EKLENEN ÖZELLİKLER

  • Creation Club'dan yeni görevler, zindanlar, bosslar, silahlar, büyüler ve daha fazlası dahil olmak üzere 500'den fazla benzersiz içerik ekleniyor.
  • Dragonborn: The Elder Scrolls V: Skyrim'in bu resmi eklentisi ile Morrowind kıyılarından Solstheim adasına yolculuk yapın.
  • Dawnguard: Vampir Lordu Harkon iktidara geri döndü.
  • Hearthfire: The Elder Scrolls V: Skyrim'in bu resmi eklentisiyle, arazi satın alabilir ve kendi evinizi sıfırdan inşa edebilirsiniz.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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