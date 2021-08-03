İngiliz muhabir Bodrum'da alevlerin ortasında yayın yaptı, o anlar kamerada

Türkiye'deki yangınlarla ilgili haber yapmak için Bodrum'a gelen Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford, yayını alevlerin arasında gerçekleştirdi. Crawford'ın yangındaki son durumu aktardığı o anlara ait görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da hızla yayıldı.