İngiliz muhabir Bodrum'da alevlerin ortasında yayın yaptı, o anlar kamerada
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İngiliz muhabir Bodrum'da alevlerin ortasında yayın yaptı, o anlar kamerada

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Türkiye'deki yangınlarla ilgili haber yapmak için Bodrum'a gelen Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford, yayını alevlerin arasında gerçekleştirdi. Crawford'ın yangındaki son durumu aktardığı o anlara ait görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadelede 7'nci gün geride bırakılırken, dünya basını da tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. CNN'den Al Jazeera'ye, BBC'den The Guardian'a dünya medyası Türkiye'deki orman yangını haberlerine geniş yer ayırmaya devam ediyor.

YANGIN ANINI BODRUM'DAN AKTARDI

Yangın bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalar anbean aktarılırken, İngiltere merkezli Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford da alevlerle boğuşan Bodrum'da yayın gerçekleştirdi. Crawford görüntülerde geldikleri yolun yangının etkisi altına girdiğini esen kuvvetli rüzgarlar eşliğinde anlattı.

ALEVLERİN ARASINDA YAYIN YAPTI

Yaşananları alevlerin arasından aktaran Alex Crawford'ın o anları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yangının boyutunu ortaya koyan görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı.

İngiliz muhabir Bodrum'da alevlerin ortasında yayın yaptı, o anlar kamerada
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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