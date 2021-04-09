Skoda mart ayını rekorla tamamladı

Skoda, mart ayında, aylık rekorun yanı sıra 2021 yılı ilk çeyreğinde şimdiye kadarki en yüksek ilk çeyrek başarısına imza attı.

CARMEDYA.COM – Skoda, mart ayında, aylık rekorun yanı sıra 2021 yılı ilk çeyreğinde şimdiye kadarki en yüksek ilk çeyrek başarısına imza attı.

2021 yılının ilk üç ayında gerçekleşen 9 bin 842 adetlik satış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artış gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde 3 bin 757 adetlik satışla yüzde 3.8'lik pazar payı elde etmişti. Skoda'nın mart ayında satış performansı ise geçen yıla göre yaklaşık olarak yüzde 299 oranında arttı.

İlk çeyrek verilerine göre Skoda'nın Türkiye binek otomobil pazarında payı yüzde 6.3 olarak gerçekleşti.

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, ilk 3 ayda yıla 7 modelle girmenin verdiği enerji ile tarihi bir satış başarısı gösterdiklerini belirterek "Markamızın uzun vadeli hedefi olan yüzde 7 pazar payı ve ilk 5 marka arasında olma planı doğrultusunda 2021 yılının büyüme stratejimiz için önemli bir dönüm noktası olacağını birçok platformda dile getirmiştim.Bu doğrultuda 40 bin araçlık bir satış hedefi ile yola çıktık. İlk çeyrek satışları hedef ve kurgularımızın doğruluğunu yansıtmaktadır. 2021'in ilk üç ayında tüketicilerin markamıza gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz. Onların bu taleplerini finansal kampanyalarla desteklemek adına elimizden geleni yaptık ve bunun karşılığını aldığımızı net bir şekilde görüyoruz. Bu başarıyı genç ürün gamımız, artan marka imajımız ve geniş model çeşitliliğimizle artırmaya devam edeceğiz " dedi.

Skoda'nın mart ayındaki başarısında Superb modeli 1619 adetlik satış ile büyük rol oynadı. Markanın ilk üç aylık performansında ise en çok satan modeller sırasıyla 2 bin 914 adetle Superb, 2 bin 522 adetle Octavia, 1240 adetle Kamiq oldu.

Kaynak: Carmedya.com