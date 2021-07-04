Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..
Hürriyet - Haberler | Magazin

MS olarak adlandırılan Multiple Skleroz hastalığı, omuriliğin ve beynin koruyuculuğunu yapan zarın iltihaplanması anlamına gelir. Riskli bir hastalık olup tedavisinin ve teşhisinin olduğu bilinir.

MS olarak adlandırılan Multiple Skleroz hastalığı, omuriliğin ve beynin koruyuculuğunu yapan zarın iltihaplanması anlamına gelir. Riskli bir hastalık olup tedavisinin ve teşhisinin olduğu bilinir.

Skleroz Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Multiple skleroz hastalığı olan kişiler, bağışıklık sistemindeki bir bozukluğun sonucunda omurilik ve beyinde pek çok sayıda plakların ortaya çıkmasıyla meydana gelen bir hastalık olarak bilinir. Genç yaşlarda da görülebilen bu hastalık, dünyada yaklaşık olarak 3 milyon kişide olan bir hastalıktır. Skleroz, kendisini ataklar şeklinde geliştirir ve bu şekilde belli eder. Uygun tedavi bulunana kadar bu şekilde devam eden hastalık, tedavi sonrasında takibe alındığı zaman düzenli bir şekilde devam eder.

Dengesizlik, konuşma bozukluğu, görmede kayıp, hareket güçsüzlüğü, kaslarda meydana gelen güçsüzlük gibi belirtiler ile kendisini gösterir. Kadınlarda daha fazla görüldüğü bilinir. Lezyon ya da plak halinde hasarlı alanlar ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Bu hastalığın reaksiyonları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Tam anlamıyla bir tanım yapmak bu açıdan çok zordur. Kişiden kişiye bu hastalığın şiddeti farklılık gösterir.

Skleroz Neden Olur?

Skleroz hastalığı ile ilgili pek çok teori ve çıkarım vardır. Bu teoriler olmasına karşın hala net bir neden tespit edilmemiştir. Araştırmalarda hastalığa neden olan pek çok etken bulunsa da tam anlamıyla bir neden açıklanamamıştır. Bu hastalığa neden olabilecek bazı nedenler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Bu hastalığa neden olan virüs olduğu araştırmalar sonucu ileri sürülmüştür. Gençlik ya da çocukluk döneminde vücuda girmiş olan bir virüsün zaman geçtikçe belirti göstermeyip on yıl kadar vücutta kaldıktan sonra meydana çıkıp kendisini gösterdiği bilinir.

2- Bağışıklık sisteminin neden olduğu bir hastalık olarak da tanımlanmıştır. Bu hastalığa sahip olan bireylerin bağışıklık sisteminin virüslere karşı bir saldırı oluşturması gerekirken bu virüs ya da mikrobun miyelin kılıfa etki ettiği düşünülür.

Skleroz (MS Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?

Skleroz hastalığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1- Duyu eksikliği,

2- Güçsüzlük hissi,

3- Erkeklerde cinsel güçte azalma,

4- İdrarı tam yapamama ya da kaçırma,

5- Karıncalanma hissi,

6- Halsizlik,

7- Çift görmek ya da görme azlığı meydana gelmesi,

8- Konuşma bozukluğu görülmesi,

9- Titreme,

10- Bacak ve kollarda oluşan sertlik olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra belirtiler etkilenmiş olan bölgeye göre farklılık gösterir. İlk belirtiler birkaç günde meydana gelir ve belli düzelmeler ile birlikte görülür.

MS Hastalığı Tanı ve Tedavisi Nedir?

MRI filmleri çekildikten sonra detaylı bilgi edinilir. Beyin de omurilik sıvıları incelenir ve bağışıklık sistemde aktivite gösteren miyelin protein gibi durumlar saptanır. Uyarılmış yanıtlarda sinirlerin ileti hızlarını ölçmek mümkündür. Hasar alan sinirler görülür. Tedavisi ise kişiye özel olan bir durumdur. Erken dönemde başlanması daha iyidir.

20 ile 50 yaş aralığında daha fazla görülen bu hastalıkta sık sık ataklar görülebilir. Atak görülmediği zaman daha ağır geçirilebilen bir hastalıktır. Ataklar gecikmeden ve ilerleme göstermeden tedaviye almak daha iyi olacaktır. Hastalığın tedavisine erken dönemde başlanmasının bir diğer sebebi herhangi bir hasar kalmamasıdır.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kartal Tibet İbrahim Selim Selin Şekerci
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri.. - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 22:03:42. #1.15#

title