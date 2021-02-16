SKENDERAY - Kosovalı öğretmen origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness'e girmeyi hedefliyor
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SKENDERAY - Kosovalı öğretmen origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness'e girmeyi hedefliyor

16.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:48

Balkan ülkesi Kosova'da öğretmenlik yapan Arbnora Fejza İdrizi, ülkesinin 13. bağımsızlık yıl dönümü için origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Balkan ülkesi Kosova'da öğretmenlik yapan Arbnora Fejza İdrizi, ülkesinin 13. bağımsızlık yıl dönümü için origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Daha önce 2018 ve 2019'da iki kez Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kosovalı öğretmen, 17 Şubat'taki bağımsızlık yıl dönümü öncesi ayrı bir heyecan yaşıyor.

Skenderay beldesinde okul öncesi öğretmenliği yapan ve aynı zamanda 3 çocuğu bulunan İdrizi, Temmuz 2020'den beri günde ortalama 4 saatini binlerce kağıdı hazırlamaya ayırdı.

İdrizi ve bölgedeki onlarca öğrencisi, yaklaşık 14 saatlik bir çalışma ile beldedeki kapalı bir spor salonunun içinde origami ile yaptığı kağıtları yerleştirdi.

Kosova'nın bayrağını 1216 metrekarelik bir alana seren İdrizi ve öğrencileri, daha önce 1167 metrekarelik bir alanda yapılan çalışma ile Moğolistan'da bulunan rekoru kırmayı hedefliyor.

4 ay boyunca günde ortalama 4 saat çalıştı

İdrizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu Uzak Doğu sanatına Priştine Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde eğitim aldığı yıllarda ilgi duymayan başladığını ve sonrasında öğrencileriyle birlikte uygulamaya koyduğunu anlattı.

Bayrak yapma sürecinin oldukça uzun sürdüğünü ve 127 bin 400 origami kağıdı hazırlandığını aktaran İdrizi, "Her kağıt parçası 15 origami tekniği gerektiriyordu. Temmuz ayında başladım. 4 ay boyunca günde 4'er saatlik çalışmalarla arkadaşım Edona ile bunu gerçekleştirdik. Uzun bir süreçti, ancak 6 Şubat'ta tamamladık. Bayrak, 1216 metrekare boyutunda." dedi.

Yaklaşık 7 bin avro değerindeki proje için Skenderay Belediyesi ve özel şirketlerden destek aldığını kaydeden İdrizi, maliyeti nedeniyle Guinness yetkililerini Kosova'ya getirmenin zor olduğunu söyledi.

Sanat ve mimarlık profesörlerinden oluşan jürinin çalışmasını değerlendireceğini aktaran İdrizi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği yönündeki kararın ise ülkesinin bağımsızlık günü olan 17 Şubat'ta açıklanacağını ifade etti.

Ödülü şehit ailelerine adayacak

İdrizi, yaptığı bu çalışmayla rekor kırdığı takdirde alacağı ödülü ise Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucusu ve komutanlarından olan Adem Jashari'nin ve Kosova savaşında şehit düşenlerin ailelerine adayacağını söyledi.

"Hamez Jashari" Lisesi adına rekor başvurusunda bulunduğunu aktaran İdrizi, "Bu rekor tüm şehitlere, Jashari ailesine ve bizim hayallerimizi yaşamamız ve Kosova'nın özgürlüğü için hayatını verenlere adanacak." ifadelerini kullandı.

İdrizi, ilk kez 2018'de origami ile yaptığı 8,7 metrelik dünyanın en uzun çiçeği ile Guinness'e girmeye hak kazanırken, ikinci kez ise 2019'da 2,73 metre uzunluğa ve 2,83 metre genişliğe sahip ve üzerinde Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerin bayraklarının yer aldığı vazo ile rekor kırmıştı.

SKENDERAY - Kosovalı öğretmen origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness'e girmeyi hedefliyor
SKENDERAY - Kosovalı öğretmen origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness'e girmeyi hedefliyor
SKENDERAY - Kosovalı öğretmen origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness'e girmeyi hedefliyor
SKENDERAY - Kosovalı öğretmen origami ile yaptığı 1216 metrekarelik bayrakla Guinness'e girmeyi hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkin Keçi

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