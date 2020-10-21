Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

21.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 22:09
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, birkaç yıl önce kendisinin ve bir arkadaşının UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını söyledi.

Yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus, şimdi de ilginç bir iddiayla bütün dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, birkaç yıl önce, kendisinin ve bir arkadaşının UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını iddia etti.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI DA EKLEDİ

27 yaşındaki şarkıcı, Interview dergisi için Rick Owens'a verdiği röportajda, kendisinin ve yanındaki arkadaşının UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını öne sürdü. Ancak yanı sıra; o gün, karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp içtiklerini de ekledi.

BAŞKALARI DA GÖRMÜŞ

Miley Cyrus, gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini söyledi. Ünlü yıldız, UFO'yu gördüğü için araçlarını durdurup bakan başkalarının da olduğunu, bu yüzden de yaşadıklarının gerçek olduğuna inandığını da vurguladı.

GÜNLERCE GÖKYÜZÜNE BAKMAMIŞ

Miley Cyrus ayrıca, bu deneyimin son derece şok edici olduğunu ve uzaylıların geri dönebileceğinden korktuğu için günlerce gökyüzüne bakamadığını da söyledi.

Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Derviş Zaim Binnur Kaya
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Milli Rusya Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 22:09:31. #1.14#
title