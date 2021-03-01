26 yaşındaki genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
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26 yaşındaki genç, annesini bıçaklayarak öldürdü

01.03.2021 18:50 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:03

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofren olduğu ileri sürülen 26 yaşındaki genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kumköy mahallesinde bir manav dükkanında meydana gelen olayda, Bahadır Aktürk isimli genç, annesi Sultan Aktürk'ü bıçaklayarak öldürdü.

GENÇ, YAŞANAN BOĞUŞMA ESNASINDA YARALANDI

Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır Aktürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır Aktürk'ün şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

26 yaşındaki genç, annesini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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