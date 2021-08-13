'Size çok kötü şeyler yapacağız' diyerek, bıçaklamışlar (2)

BAKAN GÜL'DEN ALİ YASİN GÜLER'E ZİYARETAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve Ahmed Muhammed Abdo tarafından bıçaklanması sonucu yaralanan Ali Yasin Güler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

BAKAN GÜL'DEN ALİ YASİN GÜLER'E ZİYARET

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve Ahmed Muhammed Abdo tarafından bıçaklanması sonucu yaralanan Ali Yasin Güler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Altındağ'da yaşadığımız elim hadisede yaralanan Ali Yasin Güler kardeşimizi, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Şahin ile birlikte ziyaret ettik. İnşallah en kısa zamanda kendisini tamamen toparlayacak ve sağlığına kavuşacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı