01.11.2019 11:36

Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerle birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a 'Kızılay Haftası' kapsamında teşekkür ziyaretinde bulundu.



Bu yıl, 'İyilik Sensiz Olmaz' sloganıyla kutlanan Kızılay Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, "Kızılay haftamızın bu yılki sloganı: 'İyilik Sensiz Olmaz.' Başkanım, siz olmadan bu hafta olmaz, kutlama olmaz, siz olmadan Talas'ta Kızılay olmaz." ifadelerini kullandı.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın verdiği katkı ve desteği övgü dolu sözlerle anlatan Kızılay Şube Başkanı Yüksel, Başkan Yalçın'ın Kızılay'a sağladığı katkılarından söz ederek, "Allah razı olsun bize güç kattınız. Arkadaşlarımız, özellikle de genç gönüllülerimiz 'bize bu kadar değer veren başkanımıza ziyarete gideceğiz' dediler. Bugün buraya genç gönüllülerimiz ile birlikte geldik. Gerçekten sizi çok seviyorlar. Biz hayrımızın büyümesini arzu ediyorduk. Siz de bu büyümeye katkı sağladınız, Allah sizden razı olsun." dedi.



"GÖNÜL YAPMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"



Türk Kızılayı'nın toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Kızılay ile birlikte yapılacak daha çok işlerin olduğunun altını çizerek 'hayır çarşısı' gibi projelerin hayata geçirilmesiyle daha fazla gönüle dokunulacağını ifade etti.



"Kızılay'dan ötesi yok." diyen Başkan Yalçın şunları söyledi: "Herkes bulunduğu yerde yetkisi ve sorumluluğu kadar sınava tabidir. Hepimizin hayatı imtihandır. Masanın her iki tarafında olan da imtihandadır. Her hizmet yapılabilir yol, su vs. her şey yapılır. Mesela belediye kanununda bir sürü madde yazar, belediyenin yapması gerekenler olarak ama hiçbir kanunda 'gönül yapmak' yazmaz. İnsanın gönlünü yapmak burada yazmasa da hepimizin görevidir. İnsana kim yardım ettiyse o kişi sınavı kazanmıştır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA