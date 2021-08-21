Siyasileri bir araya getiren düğün
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Siyasileri bir araya getiren düğün

Siyasileri bir araya getiren düğün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk'ün kızı dünya evine girerken, düğünde siyasiler bir araya geldi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk'ün kızı dünya evine girerken, düğünde siyasiler bir araya geldi.

Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk'ün kızı Nilhan ile Ahmetcan Öncel, Bayırköy Kale Yüzme Havuzu'nda düzenlenen muhteşem düğünle dünya evine girdi. Düğüne Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. - BİLECİK

Siyasileri bir araya getiren düğün
Siyasileri bir araya getiren düğün
Siyasileri bir araya getiren düğün
Siyasileri bir araya getiren düğün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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