Siyasilerden Feci Kazayla İlgili Yorumlara Kınama

ANKARA (İHA) – İran'da bir Türk jetinin düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında ölenler hakkında sosyal medyada yer alan yorumlar, TBMM Genel Kurulunda kınandı.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, dün meydana gelen uçak kazasında 11 genç kızı kaybettiklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili olarak öğrendiğim kadarıyla sosyal medyada 'zengin çocukları', 'beyaz Türkler' şeklinde bazı yakışmayan ifadeler yer almaktadır. Ben inanıyorum ki hepimiz insanlar arasında dil, din, cins, ırk ve sosyal statü bakımından bir farklılık gözetmemekteyiz. Bu olaya bu tarzda yaklaşanları kınıyorum. Hayatını bu kazada kaybeden genç kızlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum; yakınlarına da başsağlığı dileklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise, insanların hayat içinde aralarında statü ve gelir farklılıkları olabileceğini söyleyerek, "Ama doğum ve ölüm bütün bu farklılıkların bittiği, insanın çıplak insan olarak kaldığı zamanlardır. Tarihsel olarak da insanlığın yaklaşımı, doğuma ve ölüme böyle olmuştur, ölüme de saygı göstermişlerdir. Dün gerçekleşen kazada hayatını yitiren genç kızlarımıza ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sınıflarının, statülerinin böyle bir tartışmanın konusu yapılması da utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün hayatını kaybeden 11 genç kadını rahmetle andıklarını kaydederek, "Aileleri açısından çok büyük bir acı. 8 arkadaş ve 3 mürettebat, hepsi kadın olmak üzere böyle bir günde hayatlarını kaybettiler, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Konuyla ilgili sosyal medyada sorumsuzca ve birtakım yakışıksız benzetmeler yapılarak aileleri de rencide edecek, hepimizin de yüreğini dağlayacak ifadeler okuduk. Bu ifadeleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyor, bir kez daha hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da şöyle konuştu:

"Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak dün İran semalarında meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi, taziyelerimizi sunuyoruz."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kazada 11 genç kadının yaşamını yitirmesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, ailelere başsağlığı dileklerini iletti. Beştaş, "Doğrusu sosyal medyada hem bu kazaya ilişkin hem de başka meselelerde çok ciddi bir linç dili, ötekileştirme, ayrıştırma dili var. Bu da aslında toplumsal olarak ölümde bile acıların ayrıştırıldığını, gözyaşlarının bile neredeyse farklı kabul edildiğini ortaya koymaktadır. Bu dili de reddettiğimizi ve kınadığımızı, ölümde herkesin eşitlendiğini bir kez daha ifade ediyor ve ailesinin acısını paylaştığımızı söylemek istiyorum" diye konuştu. - ANKARA