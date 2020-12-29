Yakılarak katledilen Aylin Sözer cinayetine siyasilerden tepki yağıyor

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. İnfial yaratan olay sonrası siyasiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortak tepki verdi.

"YARGI GEREKENİ YAPACAKTIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" dedi.

"HEPİMİZİ DERİNDEN YARALADI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

"YARGI EN AĞIR CEZAYI VERECEKTİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" şeklinde paylaşım yaptı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Vahşice öldürülen Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Bu vahşi cinayeti işleyen katilin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"KADIN CİNAYETLERİNİN DURDURULMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki güzel insanımız daha ömrünün baharında katledildi. Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız! Kadın cinayetlerinin durdurulması için, bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız" paylaşımını yaptı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadın cinayetlerinin son kurbanı kıymetli akademisyen, meslektaşım Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bu vahşet en ağır şekilde cezalandırılsın ki, bundan sonra her türlü kadına şiddeti aklından geçiren kirli zihniyetlere engel olsun" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"KELİMELER YETERSİZ KALIYOR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yeter artık! Yine yüreğimiz yandı. Öğretim üyesi Aylin Sözer vahşice katledildi, öğrencilerinden, sevdiklerinden, hayattan koparıldı. Bu şiddet karşısında kelimeler yetersiz kalıyor. Dr. Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

"SESSİZ KALMAYIN"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Canım yanıyor. İçim acıyor… Bugün bir kadın daha yakılarak öldürüldü! Sessiz kalmayın!" paylaşımı yaptı.

"KADIN CİNAYETLERİ YÜZLEŞMEMİZ GEREKEN HAYATİ BİR MESELE"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadın cinayetleri 3. sayfa haberi değil, yüzleşmemiz gereken hayati bir meselemizdir. Erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden, İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

"SOLAN GÜLÜŞÜNDEN SORUMLUYUZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor' demişti Aylin Sözer. Bugün katledildi, değerli bir canımızı daha yitirdik. Yaşam hakkı gasp edilen her kadının solan gülüşünden sorumluyuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ISRARIMIZ BİR DEFA DAHA HAKLI ÇIKTI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İstanbul Sözleşmesi konusundaki ısrarımızda ne yazık ki bir defa daha haklı çıktık. Öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer de erkek şiddeti nedeniyle hayata veda etti. Durduramadığımız sürece hepimiz kadın cinayetlerinden sorumluyuz" dedi.