Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet
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Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet

Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bursa Hayat Gazetesi Sahibi Nazım Maral'ın çocuklarının sünnet cemiyeti, siyaset, medya ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu.

Bursa Hayat Gazetesi Sahibi Nazım Maral'ın çocuklarının sünnet cemiyeti, siyaset, medya ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu.

Marma Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Maral ve eşi Arzu Maral'ın oğulları Mahir ve Faruk erkekliğe ilk adımı attı.

Merinospark'taki sünnet cemiyetinde mehter takımı unutulmaz bir gece yaşatırken, oyun havalarıyla davetlilerin coşkusu doruğa ulaştı.

Ak Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel, Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, medya ve iş dünyasının önemli isimleri cemiyette Maral ailesinin sevincine ortak oldular. - BURSA

Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet
Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet
Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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