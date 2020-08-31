Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
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Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yeşilyurt kızını evlendirdi. Meltem Yeşilyurt, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz'ün oğlu Resul Akyüz'le nikah masasına oturdu. Nişan yüzüklerini geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Meltem Yeşilyurt ile Resul Akyüz'ün Samsun Sheraton Hotel'de gerçekleşen görkemli düğün töreni, iş, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu.

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
31.08.2020 22:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:59

Samsun'un köklü ailelerinden Yeşilyurt Ailesi'nin mutlu günü, iş, siyaset ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yeşilyurt'un kızı Meltem Yeşilyurt, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz'ün oğlu Resul Akyüz ile 29 Ağustos Cumartesi akşamı Samsun Sheraton Hotel'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile nikah masasına oturdu.& ;

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ CUMHURBAŞKANI TAKMIŞTI

Görkemli gecede Meltem Yeşilyurt ile Resul Akyüz'ün nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kıydı. Nişan yüzüklerini geçtiğimiz yılın ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı genç çift, 800 davetlinin huzurunda mutluluğa "evet" dedi. Gelinin nikah şahitliğini AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Cemal Yeşilyurt, Yusuf Ziya Yılmaz, Hikmet Yeşilyurt ve Selahattin Acar yaparken; damadın şahitliğini ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Süleyman Hızır, Hakan Akyüz, Şevki Yavuzel, Fethi Akyüz ve Fahrettin Ulusoy üstlendi.

Kaynak: Snob Magazin

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