17 Yaşındaki Gaspçı, ATM'den Para Çeken Genci Kalbinden Vurarak Öldürdü! O Anlar Kamerada

17 Yaşındaki Gaspçı, ATM'den Para Çeken Genci Kalbinden Vurarak Öldürdü! O Anlar Kamerada

ABD'nin Miami şehrinde 17 yaşındaki gaspçı, banka ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldürdü.

Kuzey Miami Beach'te 17 yaşındaki gaspçı, Bank Of America ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldürdü.

BANKAMATİKTEN PARA ÇEKEN GENCİ GASP EDİP KALBİNDEN VURDU

ABD'nin Miami şehrinde salı günü akşam 20:45'te Kuzey Miami Beach'te gerçekleşen olayda Bank Of America ATM'sinden para çeken 26 yaşındaki Dillon Bud Calvin Steve'in arkasından silahla gelen siyahi bir soyguncu parasını gasp etmek istiyor. Bir anda silah elinden düşüyor. Talihsiz genç yere düşen silahı almak isterken soyguncu hızlı davranıp alıyor ve kalbinden vurarak öldürüyor. 17 yaşındaki gaspçı katil Marcine Hill tutuklandı.

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YORUMLAR (1)

  • VALLA IRKÇI LİK GİBİ OLMASİN AMA:
    abd de hirsizlik,gasp,tecavuz yuzde 80-90'ı z.ncilerden çıkma
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