Siyah tişört sevdasından vazgeçmeyen Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programına konuk oldu. Kıyafet tercihiyle her daim adından söz ettiren Ilıcalı, neden siyah tişört giydiğini anlattı.

"YILDA 15 KERE GÖMLEK, 4 KERE CEKET GİYERİM"

Her mevsim siyah tişört ve terlikle gezen Acun Ilıcalı, giyim tarzı hakkında şunları söyledi: "Gün boyu ayakkabı giydiğimi hatırlamam. Gömleği yılda 15 kere, ceketi de 4 kere falan giyiyorum. 500 tane siyah tişört sipariş ettim. Her gün Survivor'da ekranda olunca tişört değiştire değiştire muhabbet 'bunu giydin bu olmaz' dönmeye başladı. Ben de her gün niye aynı tişört giyiyorum diye düşündüm. Hem Survivor çekimlerinde devamlılık tutmuş olur. Bir çekim yapmamız gerektiğinde aynı tişörtü bulmak zor oluyordu."

"500 TANE SİYAH TİŞÖRT SİPARİŞ ETTİM"

"Hayatımı kolaylaştırmak için siyah tişört giymeye karar verdim. Ara ara yakalı siyah tişörtler giydiğim oluyor. Tekstil sektöründe olan sevdiğim bir arkadaşım var o bana 'sana tişört göndermek istiyorum' dedi. Ben de 500 tane gönder dedim. Bu hafta gelecek."

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