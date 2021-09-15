Siyah tişört sevdasından vazgeçmeyen Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siyah tişört sevdasından vazgeçmeyen Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kendi kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, üzerinden çıkarmadığı siyah tişörtleri hakkında konuştu. Yakın bir arkadaşına 500 tane siyah tişört sipariş ettiğini söyleyen Ilıcalı, "Hayatımı kolaylaştırmak için böyle giyiniyorum" dedi.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programına konuk oldu. Kıyafet tercihiyle her daim adından söz ettiren Ilıcalı, neden siyah tişört giydiğini anlattı.

"YILDA 15 KERE GÖMLEK, 4 KERE CEKET GİYERİM"

Her mevsim siyah tişört ve terlikle gezen Acun Ilıcalı, giyim tarzı hakkında şunları söyledi: "Gün boyu ayakkabı giydiğimi hatırlamam. Gömleği yılda 15 kere, ceketi de 4 kere falan giyiyorum. 500 tane siyah tişört sipariş ettim. Her gün Survivor'da ekranda olunca tişört değiştire değiştire muhabbet 'bunu giydin bu olmaz' dönmeye başladı. Ben de her gün niye aynı tişört giyiyorum diye düşündüm. Hem Survivor çekimlerinde devamlılık tutmuş olur. Bir çekim yapmamız gerektiğinde aynı tişörtü bulmak zor oluyordu."

Siyah tişört sevdasından vazgeçmeyen Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim

"500 TANE SİYAH TİŞÖRT SİPARİŞ ETTİM"

"Hayatımı kolaylaştırmak için siyah tişört giymeye karar verdim. Ara ara yakalı siyah tişörtler giydiğim oluyor. Tekstil sektöründe olan sevdiğim bir arkadaşım var o bana 'sana tişört göndermek istiyorum' dedi. Ben de 500 tane gönder dedim. Bu hafta gelecek."

Siyah tişört sevdasından vazgeçmeyen Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

 Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış

Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Erdem
Spor Ali Koç Diego Mesut Özil Şenol Güneş Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siyah tişört sevdasından vazgeçmeyen Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:55:20. #1.17#