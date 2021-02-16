SİVTAŞ, yem fabrikası ilk test üretimini yaptı

Sivas Teknik Tarım AŞ (SİVTAŞ) Yem Fabrikası'nda ilk test üretimi yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, fabrikayı ziyaret ederek SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık'tan fabrikanın son durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra fabrikanın kontrol odasına geçen Ayhan ve Bilgin, ilk test üretimini gerçekleştirdi.

Ayhan, birlikte hayal kurduklarını, bunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sivas'ın tarımı, hayvancılığı, çiftçisi ve sanayisi için bir araya geldiklerini, bir yıldır yaptıkları yoğun çalışmaların karşılığı olan üretimin ilk adımını attıklarını vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"SİVTAŞ, 'Birlikten kuvvet doğar' düşüncesinin en güzel örneğidir. Sivas, yeni bir marka ve değer kazandı. İnşallah adından çok daha fazla söz ettirecektir. Buraya çok büyük emek verildi. Bugün de bunun heyecanını yaşıyoruz. Sivas'a istihdam ve üretim konusunda önemli bir ivme kazandıracak. Başaracağımıza inandık, bu yolda hep birlikte yürüdük. Çiftçilerimize, potansiyelimize inandık. Birlikteliğimize güvendik. Hayal kurduk, bunu gerçekleştireceğimize inandık. Bugün de bu devasa tesiste ilk test üretimini gerçekleştirdik. Daha yolun başındayız, ama bunu neticelendireceğimize inanıyoruz."

Ayhan, martta seri üretimlere başlanacağını kaydetti.

Bilgin ise fabrikanın ortak aklın, istişarenin, birlikte hareket etmenin, aynı hedefe odaklanmanın bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu, cidden bizi heyecanlandırıyor, gururlandırıyor ve aynı zamanda sorumluluğumuzu artırıyor." dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş da, tesisin Sivas'a önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler son olarak şirket yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla SİVTAŞ yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şirketin mali durumu ve projeleriyle şehrin tarım, hayvancılık ve istihdamına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya