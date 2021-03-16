Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını
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Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını

16.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:37
Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi çekimleri sayesinde ismi daha çok duyulmaya başlanan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi çok sayıda yerli turisti misafir ediyor.

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi çekimleri sayesinde ismi daha çok duyulmaya başlanan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi çok sayıda yerli turisti misafir ediyor.

Dizi, özelikle hafta sonu turların, ziyaretlerin düzenlendiği 'Gedelli' olarak anlatılan Sivrihisar ilçesine tanıtımına, ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yoğun bir şekilde çekimlerine devam eden dizideki karakterlerin evlerin ve araçlarında fotoğraf çektiren insanlar, bu güzel anlarını sosyal medya aracılığı ile paylaşıp ilçenin tanıtımına destek oluyorlar.

Özelikle dizideki Sefer karakterinin Bağdagül ismini verdiği minibüsü ve evi, dizideki çay ocağı, Taner'in evi gibi bir çok farklı alan ziyaretçi akınına uğruyor. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını
Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını
Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını
Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını
Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını
Sivrihisar ilçesine Gönül Dağı dizisi sayesinde yerli turist akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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