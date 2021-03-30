Sivrice'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Sivrice'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ - Haberler | Güncel
Sivrice'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında program düzenlendi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında program düzenlendi.

Programa, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kemal Kaya, İlçe Milli Eğiti Müdürü Özdal Akdemir ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Vural öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgi verdi.

Yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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