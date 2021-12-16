Sivrice'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Fuarın açılışına, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, İlçe Mili Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü Cevat Bozkuş, ülkede düzenlenen bilim fuarlarının temel amacının öğrencilerin bilimle buluşması, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamak olduğunu söyledi.

Boşkuş, projenin hazırlanmasında emeği geçen başta koordinatör öğretmen Mehmet Ali Göçe olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

AA / Fevzi Dağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet