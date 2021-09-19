Sivrice'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Sivrice'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Fevzi Dağ - Haberler | Güncel
Sivrice'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Sivrice Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cemalettin Giden, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Çağlar Gökalp ve kurum temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

AA / Fevzi Dağ - Son Dakika Haberleri
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