"Sıvı yağ bin TL olmalı" diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvı yağ döktürdü - Haberler

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"Sıvı yağ bin TL olmalı" diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvı yağ döktürdü

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında "Sıvı yağ bin TL olmalı" diyerek bir bardak sıvı yağ içti. Seyhan Soylu ise canlı yayında kazağını çıkartarak üzerine yağ dökmeye çalışan Candan'a sinirlenerek bir teneke yağı başından aşağı döktü.

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen ve şimdilerde YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sıvı yağ fiyatlarına gelen zammı az bulduğunu söyledi.

"YAĞIN FİYATI BİN TL OLMALI"

Seyhan Soylu, sıvı yağına gelen zamla ilgili söylediklerinden sonra sinirlenen Bahar Candan'a bir bardak dolusu sıvı yağ içirdi. Sıvı yağın ucuz olduğunu söyleyen Candan, "200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor" ifadelerini kullandı.

'Sıvıyağ bin TL olmalı' diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvıyağ döktürdü

ÜZERİNE SIVI YAĞ DÖKÜLDÜ

Söyledikleriyle yetinmeyen Candan, canlı yayın esnasında üstündeki kazağı çıkartarak üzerine sıvı yağ dökmeye çalıştı. Seyhan Soylu ise sinirlerine hakim olamayarak "Sen manyaksın, artık yeter" diyerek sıvı yağı Candan'ın başından aşağı döktü.

'Sıvıyağ bin TL olmalı' diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvıyağ döktürdü

Yorumculardan Nurcan Sabur ise yağın çok pahalı olduğunu söyleyerek Candan'ı engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

'Sıvıyağ bin TL olmalı' diyen Bahar Candan, canlı yayında başından aşağı sıvıyağ döktürdü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bahar Candan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (7)

Muhammed ÖZKOCA:

“Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep.”

Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Orhan Öztürk:

Rezillik diz boyu bunları haber yaparsanız bunlar da böyle sapıtır. o bir bardak yağı bulamayan var Allah sizi bildiği gibi yapsın edep edep ille de edep

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SÜMBÜLZADE VEHBİ EFENDİ:

RTUK AFK SANIRIM :D NİYE BU KADAR RAHATLAR OLDUK NE BU HERKESTE SOYUNMA MERAKI?

Cevap Yaz 3 17 Yayından Kaldır
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