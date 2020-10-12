Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş
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Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş

12.10.2020 08:20 | Son Güncelleme: 12.10.2020 08:45

Rusya önderliğinde Azerbaycan ile ateşkes imzaladıktan sonra da defalarca sivil halka saldıran Ermenistan, akılalmaz bir açıklamaya imza attı. Savunma Bakanlığı, ateşkesi kendilerinin değil Azerbaycan'ın ihlal ettiğini öne sürdü.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı.

BAKÜ'YÜ SUÇLAMAYA KALKTI

Rusya'da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan buna uymayarak saldırılarına devam etti ve dün Gence'yi vurdu. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bu sabah Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise tutarlı bir ateşkesin olmadığı ve Azerbaycan'ın bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ettiği ileri sürüldü.

"AZERBAYCAN ATEŞKESE UYMUYOR"

Öte yandan Ermenistan destekli Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın da ''Türkiye destekli Azerbaycan ateşkese uymuyor, artık Ermenistan ve diğer devletleri Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya çağırıyorum'' dediği öne sürüldü.

Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş
Haber Yorumları (9)
MERT: bir millettde din, iman olmazsa böyle ac haydutlardan hersey beklenir, hatta kendileri dahi hic acimadan vururlar azerbeycanlilat vurdu derler .haydutlar bataklikda can cekistiriyoelar.
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SUÇUNU: Suçunu bastırmaya çalışıyor
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AKILLI OLMAK LAZIM: Zaten Putinin davetine gitmek hataydı. Putini ve Minsk Grubunu tanımıyoruz diyemedikten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok.
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