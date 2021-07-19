Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto

Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Anadolu Gençlik Derneği ve Genç Memur Sen, İsrail Büyükelçiliği önünde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve ihlalleri protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği ve Genç Memur Sen, İsrail Büyükelçiliği önünde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve ihlalleri protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği ve Genç Memur Sen üyeleri İsrail Büyükelçiliği önünde, Mescid-i-Aksa'daki İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı. Büyükelçilik önünde oluşturulan kalabalık, İsrail'in Mescid-i-Aksa ve Kudüs'e karşı uyguladığı zulmü protesto etti. Emniyet güçleri ise oluşturulan kalabalığa karşı elçilik etrafında güvenlik önlemleri aldı.

Genç Memur Sen Genel Başkanı Başkara, "Taşların bağlanıp köpeklerin serbest bırakıldığı mevcut küresel düzenin efendilerine karşı, bütün İslam şehirleri bir direniş merkezi olmalıdır. Her bir Müslüman, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymalıdır. Müslüman yürekler birleşmiş, Filistin'de fiili bir dua olmuşken, bize de kendi şehirlerimizde meydanlarda kavli dua olmak düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Şenver ise, 'Bugün görüyoruz ki yeni kurulan İsrail Siyonist hükümetinde aynı şekilde kardeşlerimize saldırıda ve işgalde bulunduğuna şahit oluyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki ve tüm insanlığında bilmesini istiyoruz ki İsrail hangi kişinin başbakan olması hangi partini hükümet kurması onların yapacağı zulümle alakalı hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Elimizden geldiği kadar bu zulmü durdurmak, bu zulmü engellemek ve İsraillin dünyanın üzerindeki sömürgeciliğini bir an evvel ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

İslam alemi ve Filistin için yapılan duanı ardından grup dağıldı. - ANKARA

Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf
İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Gülşen Hande Yener Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 02:26:34. #1.14#

title