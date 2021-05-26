Sivil toplum kuruluşlarına eğitim
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Sivil toplum kuruluşlarına eğitim

Sivil toplum kuruluşlarına eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 'Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi' düzenlendi.

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 'Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi' düzenlendi.

Nüfus Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleşen eğitime Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, kurum çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı. Pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen eğitim programının açış konuşmasını yapan Mustafa Bayrak, kurumsal faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede, sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemine dikkat çeken Bayrak, alınması gereken tedbirlere işaret etti. 'Derneğinizi koruyun' sloganıyla düzenlenen video eğitimde, kara para suçuyla mücadele konusunda yapılan yasal düzenlemeler ve uygulanan cezai yaptırımlar anlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) konuyla ilgili çalışmalarının da tanıtıldığı eğitim, yapılan sunumun ardından sona erdi. - ÇORUM

Sivil toplum kuruluşlarına eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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