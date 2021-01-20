Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşlara izin belgesi soran şahıs baltayı taşa vurdu
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Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşlara izin belgesi soran şahıs baltayı taşa vurdu

20.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:23

Kahramanmaraş'ta kendisini polis olarak tanıtan kişi, yoldan geçen vatandaşların önünü keserek kendilerine izin belgelerini göstermelerini istedi. Ancak karşısındakilerin gerçek polis çıkmasıyla, şahsın oyunu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün gece S.K Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polislerin önünü keserek kendisini polis olarak tanıtan kişi, şahıslardan izin belgelerini göstermesini istedi.

BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ

Araçtakilerin polis olduğunu fark ettiğinde ise bıçak çekerek ekiptekileri tehdit etti. Sonrasında ise polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşlara izin belgesi soran şahıs baltayı taşa vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları (1)
ÖMER TURAN: abi orada niçin iyice dövmedşniz.
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