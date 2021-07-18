Siverek'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Siverek'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Otomobilde bulanan 8 aylık bebek olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan biri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri 8 aylık bebek, 2 kişi hayatını...