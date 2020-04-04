Siverek'te megafonlu koronavirüs uyarısı
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Siverek, Zabıta, Kültür Sanat

Siverek'te megafonlu koronavirüs uyarısı

Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlar megafonla uyarıldı.

04.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:36
Siverek'te megafonlu koronavirüs uyarısı

Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlar megafonla uyarıldı.

Zabıta ekipleri, semt pazarında giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlarken vatandaş ve esnafı megafonla uyardı.

Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, yaptığı açıklamada, alınan tedbirleri titizlikle uyguladıklarını belirterek, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maskeyle eldiven takılmasını sağlamak amacıyla pazarda anons yaptırdıklarını söyledi.

Pazar esnaflarından Ali Yeşilbaş da gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bugünde zabıta ekipleri gelerek megafonla uyarı yaptı. Özellikle sosyal mesafenin korunması ve ürünlerin seçilmesinin yasaklandığı konusundaki uyarıları isabet oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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