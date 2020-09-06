Sivasspor maçının ardından
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Sivasspor maçının ardından

Sivasspor maçının ardından (2)Erol Bulut: İnşallah sezon sonunda da şampiyonluk kupasıyla kapatırızRıza Çalımbay: Ligde yapmamamız gereken bazı şeyleri gördükOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın finalinde...

06.09.2020 00:30 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:35

Sivasspor maçının ardından (2)

Erol Bulut: İnşallah sezon sonunda da şampiyonluk kupasıyla kapatırız

Rıza Çalımbay: Ligde yapmamamız gereken bazı şeyleri gördük

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup'ın finalinde Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Sezona kupayla başlamanın güzel olduğunu belirten Erol Bulut, 'Sezona kupayla başlamak çok güzel. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluk kupasıyla kapatırız. Hücum anlamında daha etkili olmamız gereken bir maçtı. Yakaladığımız pozisyonları istediğimiz şekilde değerlendiremedik. Defans anlamında iyi işler yaptık, futbolcularım iyi çalıştı. Rakibe uzaktan şut pozisyonu verdik. Kalemizde tehlike yaşamadık. O anlamda iyi gidiyoruz. Üzerine koyacağız. Lig başlıyor. Lige hazır olacağız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlıkları yapacağız' şeklinde konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: LİGDE YAPMAMAMIZ GEREKEN BAZI ŞEYLER GÖRDÜK

Hazırlık turnuvasında sonuçların önemli olmadığına dikkat çeken Çalımbay, 'Alacağımız sonuç önemli değildi. Önemli olan iyi şeyler yapmamızdı. Bugün iyi şeyler az oldu, kötü şeyler çok oldu. Bu da bizim için avantaj, ligde yapmamamız gereken bazı şeyleri gördük. Lig bizim için daha önemli olduğu için bu hatalarımızı, önümüzdeki hafta çalışarak düzeltip, Alanyaspor maçına çok daha iyi şekilde çıkacağız. Bu 2 maç da her açıdan bize çok yararlı oldu' diye konuştu.

Sivasspor maçının ardından

Kaynak: DHA

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