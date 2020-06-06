Sivasspor hazırlık maçı yaptı
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Sivasspor hazırlık maçı yaptı

DG Sivasspor, bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı.

Sivasspor hazırlık maçı yaptı
06.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:10

DG Sivasspor, bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı.

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasın 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yiğidolar, bu kapsamda kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla 30'ar dakika üzerinden iki devre hazırlık maçı yaptı.

Kırmızı takım sahaya; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Paul Papp, Servet Çetin, Ziya Erdal, Armin Derlek, Isaac Cofie, Cem Özdemir, Emre Kılınç, Yasin Öztekin ve Arouna Kone, beyaz takım ise; Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Furkan Sağman, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt ve Petar Skuletic 11'iyle çıktı.

Karşılaşmada kırmızı takımın golünü 23. dakikada Arouna Kone atarken, beyaz takımın golleri ise 10, 15 ve 26. dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 43. dakikada Mustapha Yatabare ve 46 .dakikada Muhammet Can Tuncer'den geldi.

Yarını izinli geçirecek olan Yiğidolar, pazartesi günü Denizlispor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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