Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor ile Galatasaray Süper Lig'in 25. hafta maçında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Kaynak: İHA