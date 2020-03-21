Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Sivasspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Dualarımız ve desteğimiz sizlerle. Bu günleri hep birlikte aşacağız."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA