Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz.'ın acı günü! Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz hayatını kaybetti! Mecnun Otyakmaz. kimdir?
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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz.'ın acı günü! Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz hayatını kaybetti! Mecnun Otyakmaz. kimdir?

24.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:32
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz.'ın acı günü! Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz hayatını kaybetti! Mecnun Otyakmaz. kimdir?

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası bugün vefat etti. Peki, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz kimdir? Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz kaç yaşında, nereli?

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, bugün gerçekleşecek maç öncesi acı haberle yıkıldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz.'ın acı günü! Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz hayatını kaybetti! Mecnun Otyakmaz. kimdir?

SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ'IN AMCASI VEFAT ETTİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan Otyakmaz'ın amcasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet; başta Başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (25 Kasım Çarşamba) öğlen namazını müteakip Doğanşar ilçesi Ortaköy defnedilecektir."

SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ KİMDİR?

Mecnun Otyakmaz, 10 Şubat 1965; Ortaköy, Doğanşar, Sivas doğumlu, Türk iş adamı ve spor yöneticisi. Sivasspor'un başkanıdır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 2001-02 sezonunda Sivasspor'da genel koordinatör olarak göreve başlayan Otyakmaz, 2002-03 sezonunda yönetici, 2003-04 sezonunda Başkan Yardımcısı, 2004-05 sezonunda başkan olarak görevine devam etti ve Sivasspor'u ilk defa Süper Lig'e çıkaran başkan unvanını elde etti.

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