Sivaslılar TFF ve MHK'ye tepkisini türkülerle dile getirdi

11.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:01

Sivaslı ozanlar, Sivasspor'un uğradığı haksızlıklara karşı tepkilerini ozanca dile getirip TFF ve MHK için türkü besteledi.

Şampiyonluğun en güçlü isimlerinden olan Sivasspor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakim Kurulu (MHK) tarafından bir takım haksızlıklara uğratıldığı düşüncesi Sivas'ta tepkilere neden oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Sivas'ta oynan Başakşehir müsabakasının 71. dakikasında Yasin Öztekin'in gole gittiği sırada Başakşehirli futbolcu Clichy'nin elle oynayarak topu koltuğunun altına alması ve maçın hakemi Halis Özkahya'nın VAR'a gitmeyerek, penaltı vermemesi tepkilerin geniş bir kesime yayılmasına neden oldu. CHP Milletvekili Ulaş Karasu ve MHP Milletvekili Ahmet Özyürek TFF ve MHK'ye tepki gösterdi. Sivas Barosu ise hakem hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEPKİLERİ OZANCA OLDU

Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği'nin tepkisi ise ozanca oldu. Bilal Karaman, Sivassporun karşılaştığı haksızlıkları bir şiir ile kaleme aldı. Dernekteki şairler ise sazları ile bu şiiri türküye dönüştürdü. Türkü hem sözleri ile hem sazı ile yoğun ilgi gördü. Karaman'ın kaleme aldığı sözlerin bir bölümü şu şekilde:

"Adam topu koltukladı. Götürüyor vermem diyor. Hakem Gözlerini yumdu. Görmem de görmem diyor. Bu ilk değil kaç yüz sefer. VAR karartsa, tarih söyler. Ne Trabzon nede Fener. Tartışmaya girmem diyor."

TÜRKÜNÜN SÖZ YAZANI BİLAL KARAMAN, OZANCA TEPKİLERİNİ ŞU SÖZLERLE DİLE GETİRDİ:

"Geçtiğimiz günlerde oynanan Başakşehir müsabakasında bir futbolcu topu eliyle taşıdı. Taşıdı koltukladı adeta pikniğe gider gibiydi ama hakem görmemezlikten geldi. Yorumcular, yorumladılar. Bir kısmı penaltı olduğunu bir kısmı olmadığını söyledi. Oysa kurallar açık net, topu elle taşımak penaltıydı. Bunu bütün çocuklar, büyükler biliyor, yaşlılar ve herkes biliyor. Bu durum bizim zorumuza gitti. Sabah kalktım uyandım ve aklıma bir şey yapmak geldi. Faklı bir şey yapalım istedim. Ozanlarımızı aradım bir şeyler yazdığımı söyledim. Bir klip haline dönüştürmek istediğimi söyledim. Herkes seve seve koştu. Dörtlüğü besteledikten sonra müzikte yaptık. Derneğimizde ufak bir değişiklik yaptık. Daha hareketli bir hale getirmek için ozanlarımızla birlikte. Daha sonra sosyal medyada paylaştık. Biz bu kadar ses getireceğini düşünmemiştik. Sağolsunlar, hemşerilerimiz beğendi. Bu sadece Sivaslının veya Sivassspor'un yarası değil, tüm futbol severlerin yarası. Kuralların uygulanmaması tüm futbol severlerin yarası bizde bunu dile getirdik."

Sivaslı aşık Mustafa Efsani Yaza ise "Arkadaşımız bir dörtlük yazmıştı Sivasspor hakkında. Getirdi buraya biz burada okuduk ve sosyal medyada paylaştık. Sivasımız için güzel oldu. Hakemler Sivas'ı katlediyor. Bizler anlayamadık sebebini. Ama biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Biz futboldan çok iyi anlamıyoruz ama göz görüyor ki o pozisyon penaltı" diye konuştu.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İHA