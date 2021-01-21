Sivaslı esnafın hayvan sevgisi gönülleri ısıttı

Sivaslı esnafın hayvan sevgisi gönülleri ısıttı?SİVAS'ta pide fırını işleten Önder Erdemli (48), sabah saatlerinde iş yerini açarken, bir sokak köpeğinin soğuktan titrediğini fark edince, hayvanın üzerini battaniye ile örterek, ısınması için de yanına ateş yaktı.

Sivaslı esnafın hayvan sevgisi gönülleri ısıttı

?SİVAS'ta pide fırını işleten Önder Erdemli (48), sabah saatlerinde iş yerini açarken, bir sokak köpeğinin soğuktan titrediğini fark edince, hayvanın üzerini battaniye ile örterek, ısınması için de yanına ateş yaktı. Bu anlar görenlerin içini ısıttı.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde pide fırını işleten Önder Erdemli, sabah saatlerinde fırınına geldiğinde kapının önünde hareketsiz halde duran köpeği fark etti. Köpeğin yanına gelen Erdemli, sıfırın altında 20 dereceye inen soğuk havada donmak üzere olan köpeğin üzerine önce battaniye örttü. Ardından fırından odun alarak köpeğin yanı başında ateş yaktı. Erdemli, daha sonra ise sıcak suya karıştırdığı makarna ve ekmeği köpeğin önüne koydu. Yanı başında yanan ateşin sıcağı ile köpek kendine geldi. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

'BANA SARILIR GİBİ YAPTI'

Mevsimsel soğukların artmasıyla dışarıda kalan hayvanların zorluk çektiğini söyleyen Erdemli, "Sabah biz araçları dahi çalıştıramadık. Fırını açmaya geldiğimde kapının önünde köpeğin olduğunu gördüm. Köpek donmak üzereydi. Köpeğin üzerini önce bir örtüyle kapattım. Daha sonrada yanında ateş yaktım. Sıcak suyla makarnayı karıştırıp önüne koydum. Isındıktan sonra gitti. Hayvan ısındıktan sonra bana sarılır gibi yaptı. Bu herkesin yapması gereken bir şeydir. Bu canlıların Allah'ın dilsiz kullarıdır. Biz burada gördükçe elimizden geldiği kadar besliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı