Sivaslı'da 30 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivaslı'da 30 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı

Sivaslı'da 30 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 30 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 30 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, törende, salgın sürecinde sağlık hizmetlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Şehirdeki sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkarma hedefinde olduklarını vurgulayan Kocabıyık, "Hastane için her ayrıntıyı özenle planladık. Bu bina depreme dayanıklı, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla yeterli kapasiteye uygun olarak tasarlandı. Vatandaşlarımız için en iyisini yapma çabasındayız." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, iktidarları döneminde sağlık alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Salgın sürecinde Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin birçok ülkeye örnek olduğunu ifade eden Altay, "Bu dönemde toplumumuzun her kesiminin eşit ve en etkili şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağladık." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise salgın sürecinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti, hastanenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalarının ardından dua edildi, protokol üyeleri tarafından butona basılarak inşaata ilk harç konuldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sivaslı Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kim çevreci, işte bu ortada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim çevreci, işte bu ortada.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Evgar Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivaslı'da 30 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 14:06:00. #1.11#

title