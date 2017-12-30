Sivas'ın Hafik İlçesinde Yurt Bahçesine Giren Vaşak Koruma Altına Alındı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir yurdun bahçesine giren yavru vaşak, görevliler tarafından yakalanarak korumaya alındı.

İLK GÖRDÜKLERİNDE KEDİ SANDILAR

Dün akşam saatlerinde Hafik ilçesinde Nurettin Koçak Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesine nesli tükenmekte olan yaklaşık 1 yaşındaki vaşak girdi. Çıkmak için çaba harcayan vaşak yorgun düşünce yurt görevlileri Cengiz Kayhan ve Murat Yalçın tarafından fark edildi. İlk gördüklerinde kedi olabileceğini düşündükleri hayvanın yakından bakınca vaşak olduğunu anlayan görevliler yakalamak için uzun süre çaba sarfetti.

YİYECEK VE SU VERDİLER

Vaşağı yakaladıktan sonra gerekli yerlere bilgi veren görevliler daha sonra uygun bir kafes yaptı. Kayhan ve Yalçın, aç olan hayvana yiyecek ve su vererek dinlenmesine sağladı.

ADINI "MİSAFİR" KOYDULAR

Yurtta kalan öğrencilerin de ilgi odağı olan vaşağa 'Misafir' ismi verildi. Yurtta iki yıldır kalan Öznur Yıldırım, hayatında ilk defa vaşak gördüğünü söyleyerek "İlk defa böyle bir canlı gördük. Daha önce tilki gelmişti ama ilk defa bir vaşak geldi sanıyorum Türkiye'de üçüncüsü bizim yurdumuzdakiymiş.

"BEN HAYATIMDA HİÇ VAŞAK GÖRMEDİM"

Misafirimiz adını da 'Misafir' koyduk, çok mutluyuz." dedi. Fatma Kılınç isimli öğrenci ise "Ben hayatımda hiç vaşak görmemiştim. Tehlikeli hayvan olduğunu dahi bilmiyordum. Yurdumuza gelmesi sayesinde tanıdık. İlk önce kedi sandık, abiler yakalamaya çalışınca tehlikesi olur mu diye korktuk? dedi. Yavru vaşak Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.