Sivas Yks'ye Yetişmek İsterken Kaza Yaptılar 4 Yaralı

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girecek 2 öğrencinin de bulunduğu otomobil ile, özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi YKS'ye girecek Samet Malatyalı idaresindeki 58 BZ 965 plakalı otomobil ile Yüksel Şahin (43) yönetimindeki 58 H 0113 plakalı özel halk otobüsü cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada her ımı sürücü ile otomobilde bulunanlardan YKS'ye girecek Oğuz Kağan ÜÜnal ve sürücünün babası Ömer Malatyalı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.