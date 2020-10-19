Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

19.10.2020 19:06 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:10
Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Sivas arasında 25 Ekim'den itibaren test sürüşleri yapılacak.

Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Sivas arasında 25 Ekim'den itibaren test sürüşleri yapılacak.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, güzergah üzerinde bulunan vatandaşların dikkatli olması istenerek, "Yerköy- Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri Yapım İşi kapsamında yer alan Yerköy- Sivas YHT Projesi'nin hedeflenen, planlanan ve istenen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen 25 Ekim tarihinde saat 08.00'den itibaren Yerköy- Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni- Yıldızeli ve Sivas arasında 25 kv enerji ile 25 Ekim'den itibaren tren testlerine başlanacaktır. Belirtilen güzergahta vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmak, katener hattının altında dolaşmak, iletken kablolara dokunmak ve elektrik direklerine tırmanmak yasaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Yıldırım Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Özgü Namal Yekta Kopan Erdem Tepegöz
Spor Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton Burak Yılmaz Garry Rodrigues
Daha Fazla Çocuk Bursa Kıbrıs Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 19:22:38. #1.14#
title