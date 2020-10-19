Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak

Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Sivas arasında 25 Ekim'den itibaren test sürüşleri yapılacak.

Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Sivas arasında 25 Ekim'den itibaren test sürüşleri yapılacak.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, güzergah üzerinde bulunan vatandaşların dikkatli olması istenerek, "Yerköy- Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri Yapım İşi kapsamında yer alan Yerköy- Sivas YHT Projesi'nin hedeflenen, planlanan ve istenen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen 25 Ekim tarihinde saat 08.00'den itibaren Yerköy- Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni- Yıldızeli ve Sivas arasında 25 kv enerji ile 25 Ekim'den itibaren tren testlerine başlanacaktır. Belirtilen güzergahta vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmak, katener hattının altında dolaşmak, iletken kablolara dokunmak ve elektrik direklerine tırmanmak yasaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT