Sivas-Yazdıkları Kitabın Gelirini Mehmetçik Vakfı'na Bağışladılar-Hd

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğretmenlerinin desteği ile masal kitabı yazan 7 ilkokul öğrencisi, ilk etapta elde edilen 4 bin 15 liralık geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. İlçeye bağlı Yeşilyayla köyünde ilkokul öğretmeni Nisa Gezici (26), birleştirilmiş sınıftaki öğrencilerinden Türkçe dersinde kendi masallarını yazmasını istedi. Birleştirilmiş sınıfın 11 öğrencisinden, üst sınıflarda olan 7 öğrenci masallarını kaleme aldı. Yazılan masalları beğenen öğretmen Nisa Gezici, bunları bir kitapta toplamayı kararlaştırdı. Bunun üzerine, yaşları 7 ila 10 arasında değişen öğrencilerin yazdığı masallar, toplam 226 sayfalık, 'Yeşilyayla Çocuklarından Uzayda Hayvan Masalları' adlı kitapta toplandı. Kitaptan ilk etapta 250 adet bastırıldı. Kitapta, katkıda bulunan öğrencilerin isimleri yer aldı. Öğrenciler, elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı'na aktarma isteklerini öğretmenlerine iletti. Basılan kitaplardan ilk etapta elde edilen 4 bin 15 liralık gelir, öğretmenleri eşliğinde ilçe merkez ine gelen öğrenciler tarafından Mehmetçik Vakfı hesabına aktarıldı. Öğretmen ve öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ile birlikte bankaya giderek bağış işlemini gerçekleştirdi. Banka Müdürü Mehmet Sabri Yavuz da Mehmetçik için bağış yapan öğrencileri öperek tebrik etti.

'ÇOK MUTLUYUZ '

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, öğrencilerin davranışlarının gurur verici olduğunu belirterek, Bu çalışmadan dolayı başta öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldı. Destek olan herkese teşekkür ediyorum dedi. Okul öğretmeni Nisa Gezici ise Bugün itibariyle topladığımız geliri öğrencilerimizle birlikte ilçe merkezine gelerek Mehmetçik Vakfı'na yatırdık. Öğrencilerim de, ben de çok mutluyuz ifadelerini kullandı.