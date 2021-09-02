Sivas ve Malatya Kovid-19 aşılamasında "mavi" kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Sivas ve Malatya'nın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Sivas ve Malatya'nın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Kovid-19 Risk Haritası'nda artık mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas'ta yüzde 61,8, Malatya'da yüzde 57,2. İlk doz oranı hızla yüzde 100'e yaklaşırken ikinci dozda da yüksek başarı bekliyoruz. Tebrikler."

Böylelikle Türkiye'de "mavi" kategoride yer alan il sayısı 55'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan