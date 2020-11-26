Sivas ve Kayseri'de kültür sanat
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Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

26.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:16
Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eski Fotoğraflar" oyununu tiyatroseverler ile buluşturacak.

Geçen yıl hayatını kaybeden tiyatro yazarı, yönetmen ve oyuncu Dinçer Sümer'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ece Okay'ın yaptığı "Eski Fotoğraflar" adlı oyunda Serkan Yanar ve Kardelen Fatma Göktaş rol alıyor.

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Oyun bugün saat 19.30'da, 28 Kasım Cumartesi saat 15.00'te sahnelenecek.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ise "Otelde Cinayet" oyunu sahnelenecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye konulan tek perdelik komedi türündeki oyun, bugün saat 19.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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