Sivas Ünlülerin Berberi Şükrü Dudu Sivas'ta Öğrencilerle Buluştu

Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu memleketi Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya beldesinde okuduğu okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çetinkaya beldesinde Çetinkaya Anadolu Lisesi, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında ünlülerin berberi olarak bilinen ve İstanbul'da salonu bulunan Şükrü Dudu'yu konuk etti. Memleketi Sivas'a gelen Dudu lise öğrenimini gördüğü Çetinkaya Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bir çok yerli yabancı ünlü, siyasetçi, sinema ve spor dünyasından müşterileri bulunan Şükrü Dudu burada öğrencilere okul anılarını anlattı. Hayat hikayesinden bahseden berberlik mesleğine nasıl başladığını anlatan Dudu, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Konferansın ardından Dudu geçtiğimiz yıl yazdığı 'Hayata makas atmak' isimli kitabının imza törenine katıldı. Dudu burada öğrencilere dağıtılan kitabını imzaladı.

'HAYAL EDERSEN BAŞARAMAYACAK BİRŞEY YOKTUR'

Memleketine gelmekten ve okuduğu okulda öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Dudu, Doğup büyüdüğüm ve okuduğum okulun sayesinde ben şimdi buradayım. Onun için bu çok gurur verici bir şey. Buraya gelmekte bu zamana kadar yaptığım en iyi projemdi. Çünkü ben bir berberim. 'Hayata makas atmak' adlı kitabımda dostlarıma müşterilerime hem bir hediye olsun hem de aileme, eşime, çocuklarıma bırakacağım miras olsun diye yaptım. Şu an çok mutluyum. Burada çok iyi bir karşılama oldu. Çocuklarla çok iyi vakit geçirdik. Bu proje çok önemliydi. Burada ben nasıl ünlülerle, sanatçılarla, iş yapmayı hayal ettiysem artık herkesin hayal etmesi gerekiyor. Bunun Sivas Çetinkaya olması gerekmiyor. Bir bütün olur çalışır, hayal edersen başaramayacak bir şey yoktur dedi.

Kitabını senoryalaştırılarak sinema filmine dönüştürüleceğini belirten Dudu, Filme Çetinkaya'da başlayacağız. 14 yıllık hayat burada geçecek. Daha sonra buradaki zorluklar, okuma, İstanbul'a nasıl taşındığımız, evliliğim, çocuklarım ve iş hayatımı nasıl geliştirdiğim konu olacak. Hayalim Kevin Costner ile final yapıp filmi bitirmek diye konuştu.

Öğrenciler ise etkinlikten verim aldıklarını belirterek, her zaman hayallerinin peşinden koşacaklarını söyledi.