Sivas Ulaş'ta Trenler Çarpıştı 14 Yaralı

Ulaş'ta trenler çarpıştı: 14 yaralı (3)

VALİ AYHAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesi Bostankaya Tren İstasyonu yakınında, yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Ayhan, kazada çeşitli yerlerinden yaralanıp, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Yaralılardan 2'sinin ayakta tedavi edildiğini, şu an hastanelerde 12 yaralı olduğunu belirten Ayhan, "Yaralarımızı tek tek ziyaret ettik. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Emniyetin, jandarmanın ve sağlık ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile olay kısa sürede kontrol altına alındı. Sis ve sinyalizasyon sistemleri tekrar gözden geçirilecek. Yaralılarımıza geçmiş olsun. Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servis çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Kazayı herhangi bir can kaybı olmadan atlatmak sevindirici. Gerekli tedbir ve dersler de alınmalı" dedi.