"Sivas Türkü Ağızları" konseri düzenlendi

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Sivas Türkü Ağızları" konser programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin ilk bölümünde ses sanatçıları Karahisar, Dere, Evlek, Çamşık, Kelkit, Arguvan ve semah ağzı türküler seslendirdi. İkinci bölümde Şef Orhan Gazi Yılmaz yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Sivas türkülerini okudu.

İzleyiciler ses sanatçılarının seslendirdikleri türkülere alkışlarla eşlik etti.

Programı, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA