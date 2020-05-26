SİVAS 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİVAS 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı

'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladıSİVAS'ta yaşayan Kadir Taşdemir (72), her yıl ekip biçtiği 'devlet ormanı' olarak kayıtlarda olan araziye ağaç dikildiğini görünce, çalışma yapılan yeri traktörüyle sürdü.

26.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:52

'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı

SİVAS'ta yaşayan Kadir Taşdemir (72), her yıl ekip biçtiği 'devlet ormanı' olarak kayıtlarda olan araziye ağaç dikildiğini görünce, çalışma yapılan yeri traktörüyle sürdü. Arazinin kendisine ait olduğunu iddia eden Taşdemir, elinden alınınca gözyaşı döktü.

Orman İşletme Müdürlüğü, kent merkezi Çayboyu Mahallesi'nde bulunan 5584 ada 555 parsel numaralı arazide ağaçlandırma çalışması başlattı. Alanda çalışma yapıldığını fark eden Kadir Taşdemir, arazinin kendisine dedelerinden kaldığını iddia ederek çalışma yapılan yeri traktörüyle sürdü. Arazide çalışma yapan taşeron firma personeli ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazinin tapu kayıtlarında 'Devlet ormanı' olarak gözüktüğünü ve yapılan çalışmanın yasal olduğunu söyledi. Ekipler Kadir Taşdemir'e durumu anlatmak için uzun süre çaba sarf etti. Yaşlı adam, araziyi 1948 yılından itibaren dedelerinin tarla olarak kullandığını ve 1981 yılında ise kendisinin ekmeye başladığını söyledi. Taşdemir, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından traktörüne binerek araziden ayrıldı. Öte yandan yaşlı adam hakkında 2018 yılında da aynı konudan işlem yapıldığı öğrenildi.

'40 TORUNUMUN EKMEĞİNİ NEREDEN ÇIKARACAĞIM'

Olay yerinde gazetecilere açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Kadir Taşdemir, "Ben her sene burayı gelip ekiyordum. Yeni tapular çıkmış. Burayı mera yazdırmışlar. İtiraz etmediğim için mera yapmışlar. Tarlamı sürüyorum, mahkemeye veriyorlar. Mahkemeye gidip gelmekten bıktım artık. 1948 yılından bu zamana kadar biz bu tarlayı ekiyoruz. Burası orman değildi. Şu an burayı eşip ağaç dikeceğiz diyorlar. Bir sürü badem ağacı diktiler. Bunun devlete ne faydası var. Bırakın ben torunumun ekmek parasını çıkarıyorum. Mahkemeye vereceğim. Koronavirüs yüzünden dışarı da çıkamıyoruz. Ben nasıl çiftçilik yapacağım ' Ben 40 torunumun ekmeğini nereden çıkaracağım ' Sabahtan beri perişanım. Sabah geldim ki tarlama ağaç dikmişler. Benim anam babam buraları almak için altınlarını sattı. Şimdi buraları bana vermiyorlar" dedi.

SİVAS 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası...
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Eren Yıldırım Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Özkan Uğur Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: SİVAS 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 16:53:23. #1.14#
title