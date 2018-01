Sivas Tarım Platformu Toplandı

Sivas Tarım Platformu üyeleri 2018 yılının ilk toplantısını, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü ev sahipliğinde yaptı.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Tarım Platformu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü İsmail Köse, TMO Şube Müdürü Hasan Bolat, Ulaş TİGEM Müdürü Metin Yurtdakal, İl Genel Meclis Üyesi Ziyaeddin Mat, Veterinerler Odası Başkanı Özcan Karataş ile birlik ve kooperatif başkanları katıldı.

TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Tarım Platformu üyelerine IPARD-II Üçüncü Çağrı Dönemi destekleri hakkında bilgi verdi.

Genç, üçüncü çağrı ilanı kapsamında sadece "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" sektörleri kapsamında başvuruların kabul edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Sivas olarak bizler yine en çok proje üreten en çok sözleşme imzalamaya hak kazanan iller arasında yer alacağız. Koordinatörlük olarak gerek ben, gerek her bir uzman arkadaşımız ilimize bu yatırımların kazandırılması anlamında yatırımcılarımız her daim yanında yer alacak onlara her türlü bilgilendirmeyi sağlayacaktır. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı koordinatörlüğe davet ediyoruz."