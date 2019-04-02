Sivas Tarihi Medrese Duvarları 'Sprey Boya' İşgali Altında

Sivas'ta tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekti. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek 'Bu acınacak bir cinnet durumudur dedi.

Selçuklu Devleti hükümdarı 1'inci İzzettin Keykavus döneminde 1217 yılında yaptırılan ve döneminde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biri olan Şifaiye Medresesi ile Selçuklu Sultanı 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1271'de yapılan ve fizik, kimya, astronomi eğitiminin verildiği Buruciye Medresesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı. Benzer durumun eserler üzerinde sık sık gerçekleştiği öğrenildi. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boya ile çeşitli yazılar yazma alışkanlığının devam etmesi tepki çekti.

'BİR CİNNET DURUMUDUR'

Konu ile ilgili açıklama yapan ve uyarılarda bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Şehri imar ederken neslinizi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder. Bugün bununla karşı karşıyayız. Sevgili gençlere ve ailelerine anlam vermek mümkün değil. Neden kendi evlerinin içlerini boyamadıklarının cevabını versinler, sonra dönüp tarihi eserlerin duvarlarını neden boyadıklarının cevabını versinler. Bu acınacak bir durumdur. Bir cinnet durumudur. Bunlar bize emanettir. Biz bu emanetlere sahip çıkmak durumundayız. Nasıl bize kadar ecdadımız tarafından bin bir zorlukla getirildiyse, bugün hamd olsun durumumuz çok iyi. Her yeri onarmak ve restore etmek gibi bir şansa sahibiz. Bundan dolayı da yakın zaman içerisinde Buruciye Medresesi ile başlayacak restorasyonla bütün alan kamera sistemi ile kuşatılıp bunları yapanlar tespit edilecek. Ben bununla ilgili hem toplumumuzu hem de sevgili gençleri uyarmak istiyorum. Bu tarihe sahip çıkmak zorundayız dedi.

Kaynak: DHA