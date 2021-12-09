SİVAS (İHA) - Sivas'tan Tanzanya'da ki Sivas halayına tam not

SİVAS Tanzanya'da Sivas Halayı çeken Tanzanyalıların o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Tanzanya'da özel bir kurumda çalışan Yunus Ali Yağcı isimli Sivaslı görevli olarak gittiği Tanzanya'da bir grup Tanzanyalıya çaldığı Sivas türküsü eşliğinde Sivas halayı oynattı. Yağcı, önce Tanzanyalılara Sivas halayı çekmeyi öğretti. Sivas hayalı çekmeyi öğrenen onlarca Tanzanyalı el ele tutuşarak halay çekti. Cep telefonu ile görüntülenen o anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Tanzanyalılara uzmanından tam not

Hayatlarında ilk kez Sivas halayı çeken Tanzanyalılar, Halk Oyunları uzmanı aynı zamanda Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar, Şairler ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık'tan tam not aldı. Görüntüleri izleyen Ayık, "Sivas'ın 'Mamaş Halayını' oynatmış, 'Oy Madımak' var. Onu oynatmış ve diğer illerimizden de bazı Oyunlar var. Tanzanya gibi bir yerde bu halayları öğretmesi çok ilginç. Ben 58 yıldır bu kültürün içerisinde olan bir şahıs olarak çok memnun ve mutlu oldum. Halaylarımızın ünü dünyanın her tarafında söyleniyor ve oynanıyor demek ki. Tanzanya kültürü ile Sivas kültürü çok farklı. Sıcak memleket oralar. Onların dansı farklı, hareketli ve toplu yapılan danslar. Bizim halaylarımız daha da farklı, ağır ve sırayla çekilen halaylar. Oradaki insanların da bizim Sivas ve İç Anadolu kültürünü öğrenmeleri bizleri bahtiyar etti, çok memnun ve mutlu oldum. Güzel oynamışlar. İnşallah daha da yaygınlaştırırlar. Gördüğüm kadarıyla hevesliler de, istekliler de, çok güzel olmuş" dedi.